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Українці згодні на менші зарплати, аби тільки працювати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:12
_hunter написав: Вкладчик1234 написав: _hunter написав:
Короче говоря: не стоит Рен-TV смотреть -- даже иногда. -- мозгу непоправимый ущерб наносится...
А надо смотреть 1+1, ICTV и Шустера?
Зачем?
Чтоб знать, "как всё на самом деле"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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