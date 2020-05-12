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Українці згодні на менші
зарплати, аби тільки працювати

Українці згодні на менші зарплати, аби тільки працювати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:12

  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:Короче говоря: не стоит Рен-TV смотреть -- даже иногда. -- мозгу непоправимый ущерб наносится...

А надо смотреть 1+1, ICTV и Шустера? :)

Зачем?

Чтоб знать, "как всё на самом деле"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:28

И за еду будут. Недаром поляки украинцев бы*** зовут. СССР пытался из них людей сделать но видно не судьба. Тупое стадо баронов. После выбора Зеленского его совсем не жаль
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:46

  Вкладчик1234 написав:Ради этого всё и затевалось.
Ылиткам не нравилось, что пипл начал слишком много требовать, и потреблять слишком много ИХ ресурсов.

Вот и напомнили нео-рабам их место

спасибо что так хорошо сформулировали ! у меня это вертиться в голове давно с самого начала карантина и закрытия парков, но вы четко сформулировали и хорошо подметили !
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