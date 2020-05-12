Українці згодні на менші зарплати, аби тільки працювати

Чтоб знать, "как всё на самом деле"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 19:12
Чтоб знать, "как всё на самом деле"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 18 тра, 2020 23:28
И за еду будут. Недаром поляки украинцев бы*** зовут. СССР пытался из них людей сделать но видно не судьба. Тупое стадо баронов. После выбора Зеленского его совсем не жаль
Додано: Пон 18 тра, 2020 23:46
спасибо что так хорошо сформулировали ! у меня это вертиться в голове давно с самого начала карантина и закрытия парков, но вы четко сформулировали и хорошо подметили !
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