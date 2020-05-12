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Українці згодні на менші зарплати, аби тільки працювати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:12
_hunter написав: Вкладчик1234 написав: _hunter написав:
Короче говоря: не стоит Рен-TV смотреть -- даже иногда. -- мозгу непоправимый ущерб наносится...
А надо смотреть 1+1, ICTV и Шустера?
Зачем?
Чтоб знать, "как всё на самом деле"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 18 тра, 2020 23:19
Зарплаты снизили в двое! Куда ещё меньше. Да ещё повышение коммунальных...
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Додано: Пон 18 тра, 2020 23:28
И за еду будут. Недаром поляки украинцев бы*** зовут. СССР пытался из них людей сделать но видно не судьба. Тупое стадо баронов. После выбора Зеленского его совсем не жаль
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Додано: Пон 18 тра, 2020 23:46
Вкладчик1234 написав:
Ради этого всё и затевалось.
Ылиткам не нравилось, что пипл начал слишком много требовать, и потреблять слишком много ИХ ресурсов.
Вот и напомнили нео-рабам их место
спасибо что так хорошо сформулировали ! у меня это вертиться в голове давно с самого начала карантина и закрытия парков, но вы четко сформулировали и хорошо подметили !
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Додано: Вів 19 тра, 2020 04:26
Вкладчик1234 написав:
Ылиткам не нравилось, что пипл начал слишком много требовать, и потреблять слишком много ИХ ресурсов.
Ну ОК. Візьмемо, наприклад, середньостатистичного арабського шейха, власника нафтової свердловини. Продавав він "нео-рабам" нафту, і жив на широку ногу, купував ламби, палаци і модельок в гарем. Почався коронавірус, "нео-раби" перестали купувати нафту в "Иліти", гроші від продажу на рахунок тепер не капають, ламбу ремонтувати немає за що, утримувати палац теж грошей не вистачає, модельки з гарему розбіглися пошуках іншого, більш баблового спонсора. В шейха тепер багато нафтового ресурсу, і що з того? В чому смисл?
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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NetSerpent
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Додано: Вів 19 тра, 2020 09:09
NetSerpent написав: Вкладчик1234 написав:
Ылиткам не нравилось, что пипл начал слишком много требовать, и потреблять слишком много ИХ ресурсов.
Ну ОК. Візьмемо, наприклад, середньостатистичного арабського шейха, власника нафтової свердловини. Продавав він "нео-рабам" нафту, і жив на широку ногу, купував ламби, палаци і модельок в гарем. Почався коронавірус, "нео-раби" перестали купувати нафту в "Иліти", гроші від продажу на рахунок тепер не капають, ламбу ремонтувати немає за що, утримувати палац теж грошей не вистачає, модельки з гарему розбіглися пошуках іншого, більш баблового спонсора. В шейха тепер багато нафтового ресурсу, і що з того? В чому смисл?
Бесполезно: у этих приверженцев рептилоидов на два шага стратегии строить не получается. А если на один -- все сходится: "ну нефть же качать перестал -- то-то же!"
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_hunter
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