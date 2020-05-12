Українці згодні на менші зарплати, аби тільки працювати

Додано: Вів 19 тра, 2020 22:15

NetSerpent написав: Вкладчик1234 написав: Ылиткам не нравилось, что пипл начал слишком много требовать, и потреблять слишком много ИХ ресурсов. Ылиткам не нравилось, что пипл начал слишком много требовать, и потреблять слишком много ИХ ресурсов.

Ну ОК. Візьмемо, наприклад, середньостатистичного арабського шейха, власника нафтової свердловини. Продавав він "нео-рабам" нафту, і жив на широку ногу, купував ламби, палаци і модельок в гарем. Почався коронавірус, "нео-раби" перестали купувати нафту в "Иліти", гроші від продажу на рахунок тепер не капають, ламбу ремонтувати немає за що, утримувати палац теж грошей не вистачає, модельки з гарему розбіглися пошуках іншого, більш баблового спонсора. В шейха тепер багато нафтового ресурсу, і що з того? В чому смисл? Ну ОК. Візьмемо, наприклад, середньостатистичного арабського шейха, власника нафтової свердловини. Продавав він "нео-рабам" нафту, і жив на широку ногу, купував ламби, палаци і модельок в гарем. Почався коронавірус, "нео-раби" перестали купувати нафту в "Иліти", гроші від продажу на рахунок тепер не капають, ламбу ремонтувати немає за що, утримувати палац теж грошей не вистачає, модельки з гарему розбіглися пошуках іншого, більш баблового спонсора. В шейха тепер багато нафтового ресурсу, і що з того? В чому смисл?

пока жирный похудеет худой сдохнет - народная поговорканео-рабам надо будет меньше платить денег и они будут готовы на большее за меньшие деньги в идеале за еду или просто за право жить на то они и рабы что бы ими распоряжаться как табуреткой , если мы берем рабов то в древности раб был менее ценным чем лошадь , почему ? потому что на лошади можно возить что-то обрабатывать землю с большей эффективностью чем на рабом .Зачем вообще рабам платить за что-то ? на то они и рабы что бы работать как лопата , сломалась взял другую , ремонтировать ? а зачем ведь есть еще 6-6,5 млрд ? ну будет пару погонщиков которым будет позволено что-то большее чем просто жить . Гребцов на галерах вспоминать ? сломался - выкинули взяли другого . Ишь по привыкали тут понимаешь путешествовать выбирать хозяина и так далее , а еще каких то 100-150 лет назад хозяина можно было менять только раз в год и то с его согласия и работали бесплатно на него 5-6 дней в неделю.Слишком зажрались вы товарищи рабы ! свободой обожрались . Вы лишь пена морская