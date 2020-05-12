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Українці згодні на менші
зарплати, аби тільки працювати

Українці згодні на менші зарплати, аби тільки працювати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:19

Зарплаты снизили в двое! Куда ещё меньше. Да ещё повышение коммунальных...
olic_cdma
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:46

  Вкладчик1234 написав:Ради этого всё и затевалось.
Ылиткам не нравилось, что пипл начал слишком много требовать, и потреблять слишком много ИХ ресурсов.

Вот и напомнили нео-рабам их место

спасибо что так хорошо сформулировали ! у меня это вертиться в голове давно с самого начала карантина и закрытия парков, но вы четко сформулировали и хорошо подметили !
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 04:26

  Вкладчик1234 написав:Ылиткам не нравилось, что пипл начал слишком много требовать, и потреблять слишком много ИХ ресурсов.

Ну ОК. Візьмемо, наприклад, середньостатистичного арабського шейха, власника нафтової свердловини. Продавав він "нео-рабам" нафту, і жив на широку ногу, купував ламби, палаци і модельок в гарем. Почався коронавірус, "нео-раби" перестали купувати нафту в "Иліти", гроші від продажу на рахунок тепер не капають, ламбу ремонтувати немає за що, утримувати палац теж грошей не вистачає, модельки з гарему розбіглися пошуках іншого, більш баблового спонсора. В шейха тепер багато нафтового ресурсу, і що з того? В чому смисл?
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:09

  NetSerpent написав:
  Вкладчик1234 написав:Ылиткам не нравилось, что пипл начал слишком много требовать, и потреблять слишком много ИХ ресурсов.

Ну ОК. Візьмемо, наприклад, середньостатистичного арабського шейха, власника нафтової свердловини. Продавав він "нео-рабам" нафту, і жив на широку ногу, купував ламби, палаци і модельок в гарем. Почався коронавірус, "нео-раби" перестали купувати нафту в "Иліти", гроші від продажу на рахунок тепер не капають, ламбу ремонтувати немає за що, утримувати палац теж грошей не вистачає, модельки з гарему розбіглися пошуках іншого, більш баблового спонсора. В шейха тепер багато нафтового ресурсу, і що з того? В чому смисл?

Бесполезно: у этих приверженцев рептилоидов на два шага стратегии строить не получается. А если на один -- все сходится: "ну нефть же качать перестал -- то-то же!" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 22:15

  NetSerpent написав:
  Вкладчик1234 написав:Ылиткам не нравилось, что пипл начал слишком много требовать, и потреблять слишком много ИХ ресурсов.

Ну ОК. Візьмемо, наприклад, середньостатистичного арабського шейха, власника нафтової свердловини. Продавав він "нео-рабам" нафту, і жив на широку ногу, купував ламби, палаци і модельок в гарем. Почався коронавірус, "нео-раби" перестали купувати нафту в "Иліти", гроші від продажу на рахунок тепер не капають, ламбу ремонтувати немає за що, утримувати палац теж грошей не вистачає, модельки з гарему розбіглися пошуках іншого, більш баблового спонсора. В шейха тепер багато нафтового ресурсу, і що з того? В чому смисл?

пока жирный похудеет худой сдохнет - народная поговорка
нео-рабам надо будет меньше платить денег и они будут готовы на большее за меньшие деньги в идеале за еду или просто за право жить на то они и рабы что бы ими распоряжаться как табуреткой , если мы берем рабов то в древности раб был менее ценным чем лошадь , почему ? потому что на лошади можно возить что-то обрабатывать землю с большей эффективностью чем на рабом .
Зачем вообще рабам платить за что-то ? на то они и рабы что бы работать как лопата , сломалась взял другую , ремонтировать ? а зачем ведь есть еще 6-6,5 млрд ? ну будет пару погонщиков которым будет позволено что-то большее чем просто жить . Гребцов на галерах вспоминать ? сломался - выкинули взяли другого . Ишь по привыкали тут понимаешь путешествовать выбирать хозяина и так далее , а еще каких то 100-150 лет назад хозяина можно было менять только раз в год и то с его согласия и работали бесплатно на него 5-6 дней в неделю.
Слишком зажрались вы товарищи рабы ! свободой обожрались . Вы лишь пена морская
yama
 
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