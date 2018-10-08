Чим небезпечні масові звільнення для бізнесу.
Дивися повний текст Наталія Дворська: «ні» скороченням. Як зберегти робочі місця без шкоди для бізнесу.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 16:10
Наталія Дворська: «ні» скороченням. Як зберегти робочі...
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Дивися повний текст Наталія Дворська: «ні» скороченням. Як зберегти робочі місця без шкоди для бізнесу.
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:11
Дешевле уволить сразу с 10 сотрудников, чем составить HR-стратегию
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