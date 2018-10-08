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Наталія Дворська: «ні» скороченням.
Як зберегти робочі...

Наталія Дворська: «ні» скороченням. Як зберегти робочі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:10

Наталія Дворська: «ні» скороченням. Як зберегти робочі...

Пропонуємо до обговорення:
Чим небезпечні масові звільнення для бізнесу.

Дивися повний текст Наталія Дворська: «ні» скороченням. Як зберегти робочі місця без шкоди для бізнесу.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:11

В Украине далеко не все компании составляют HR-стратегию

Дешевле уволить сразу с 10 сотрудников, чем составить HR-стратегию
Конрад Карлович
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