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Uber вводить нові правила перевезення для водіїв і клієнтів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:52
Пропонуємо до обговорення:
З понеділка, 18 травня, в Україні водіїв проситимуть зробити селфі, щоб переконатися, що вони носять маску або інший засіб захисту, за допомогою технології перевірки, вбудованої в додаток. Водій, на якому немає маски або іншого засобу захисту, не зможе вийти на лінію.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 16:52
всегда интересовало , штрафуют ли водителей, когда написано что машина будет через 7 мин, но эти 7 минут зависают на полчаса, потому что водителей стоит на месте почему-то.
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maksymzp88
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Додано: Пон 18 тра, 2020 17:05
maksymzp88 написав:
всегда интересовало , штрафуют ли водителей, когда написано что машина будет через 7 мин, но эти 7 минут зависают на полчаса, потому что водителей стоит на месте почему-то.
делайте отмену и пишите в техподдержку.
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unicdima
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