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Чого чекати від
курсу цього тижня?

Чого чекати від курсу цього тижня?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:02

Чого чекати від курсу цього тижня?

Пропонуємо до обговорення:
За минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку

Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:02

А всего неделю назад местные аналитики уговаривали срочно затариваться долларом, потому, что с этой недели взлёт :D
moveton
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