За минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку
Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 18:02
Чого чекати від курсу цього тижня?
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Дивися повний текст Чого чекати від курсу цього тижня?.
Додано: Пон 18 тра, 2020 18:02
А всего неделю назад местные аналитики уговаривали срочно затариваться долларом, потому, что с этой недели взлёт :D
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