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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 тра, 2020 18:11
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Додано: Пон 18 тра, 2020 18:11
Но обычные правила посещения публичных мест остаются. Потому на пляж только в маске, перчатках, облившись спиртом и не более одного человека на 10 кв м.
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