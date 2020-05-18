RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні не набереться
10,2 млн га держземель: в...

В Україні не набереться 10,2 млн га держземель: в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:33

В Україні не набереться 10,2 млн га держземель: в...

Пропонуємо до обговорення:
Статистичні дані про 10,2 млн га госземель не відповідають дійсності. Площа приватної землі росте, а державної - не змінюється, що може свідчити про тіньові схеми приватизації, повідомив глава Госгеокадастра Денис Башлик.

Дивися повний текст В Україні не набереться 10,2 млн га держземель: в Держгеокадастрі пояснили причини.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88279
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні побудують теплоелектростанцію на...
R2 » П'ят 15 тра, 2020 09:59
5 282
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 тра, 2020 18:45
moveton
Ціна на електроенергію в Україні в рази вища, ніж у Європі
R2 » Пон 18 тра, 2020 16:29
4 110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 тра, 2020 18:00
GALeon
В Україні за два місяці притягли до відповідальності...
R2 » Пон 18 тра, 2020 09:35
7 289
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 тра, 2020 14:26
egor6508

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.