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В Україні не набереться 10,2 млн га держземель: в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 тра, 2020 18:33
Пропонуємо до обговорення:
Статистичні дані про 10,2 млн га госземель не відповідають дійсності. Площа приватної землі росте, а державної - не змінюється, що може свідчити про тіньові схеми приватизації, повідомив глава Госгеокадастра Денис Башлик.
Дивися повний текст В Україні не набереться 10,2 млн га держземель: в Держгеокадастрі пояснили причини
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