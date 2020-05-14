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У Києві з 19 травня почнеться
другий етап планового...

У Києві з 19 травня почнеться другий етап планового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:23

У Києві з 19 травня почнеться другий етап планового...

Пропонуємо до обговорення:
Київтеплоенерго розпочинає другий етап гідровипробувань тепломереж. Гаряче водопостачання близько 10% житлових будинків призупинять до 5 червня.

Дивися повний текст У Києві з 19 травня почнеться другий етап планового відключення гарячої води.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:23

Очень разумно. Мойте руки, карантин, истерия, антисептики, и тут на тебе - отключаем воду. Очень последовательно и мудро. СССР в действии, традиция отключать неискоренима. А затем ещё на неск месяцев затянуть включение. Понятно, им невыгодно делать только горячую воду без отопления, нельзя дважды за одну и ту же теплоэнергию деньги взять.
ewsdewsd2
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:52

  ewsdewsd2 написав:Очень разумно. Мойте руки, карантин, истерия, антисептики, и тут на тебе - отключаем воду. Очень последовательно и мудро. СССР в действии, традиция отключать неискоренима. А затем ещё на неск месяцев затянуть включение. Понятно, им невыгодно делать только горячую воду без отопления, нельзя дважды за одну и ту же теплоэнергию деньги взять.

От коронавируса руки можно и холодной водой мыть. Честно-честно.
_hunter
 
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