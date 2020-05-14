Київтеплоенерго розпочинає другий етап гідровипробувань тепломереж. Гаряче водопостачання близько 10% житлових будинків призупинять до 5 червня.
Дивися повний текст У Києві з 19 травня почнеться другий етап планового відключення гарячої води.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 19:23
У Києві з 19 травня почнеться другий етап планового...
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Дивися повний текст У Києві з 19 травня почнеться другий етап планового відключення гарячої води.
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:23
Очень разумно. Мойте руки, карантин, истерия, антисептики, и тут на тебе - отключаем воду. Очень последовательно и мудро. СССР в действии, традиция отключать неискоренима. А затем ещё на неск месяцев затянуть включение. Понятно, им невыгодно делать только горячую воду без отопления, нельзя дважды за одну и ту же теплоэнергию деньги взять.
Додано: Пон 18 тра, 2020 19:52
От коронавируса руки можно и холодной водой мыть. Честно-честно.
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