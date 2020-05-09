Постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку підтримала оновлення автобусного парку столиці.
Дивися повний текст Київ закупить в лізинг 200 сучасних автобусів через Укргазбанк.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 21:53
Київ закупить в лізинг 200 сучасних автобусів через...
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Дивися повний текст Київ закупить в лізинг 200 сучасних автобусів через Укргазбанк.
Додано: Пон 18 тра, 2020 22:43
Интересно откуда автобусы будут.
Вряд ли украинские.
Слишком большая партия (для автопроизводителей Украины) и слишком маленький срок 3-5 месяцев.
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