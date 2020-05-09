RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Київ закупить в лізинг 200
сучасних автобусів через...

Київ закупить в лізинг 200 сучасних автобусів через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:53

Київ закупить в лізинг 200 сучасних автобусів через...

Пропонуємо до обговорення:
Постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку підтримала оновлення автобусного парку столиці.

Дивися повний текст Київ закупить в лізинг 200 сучасних автобусів через Укргазбанк.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88282
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:43

Интересно откуда автобусы будут.
Вряд ли украинские.
Слишком большая партия (для автопроизводителей Украины) и слишком маленький срок 3-5 месяцев.
Shram
 
Повідомлень: 3024
З нами з: 26.03.16
Подякував: 160 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Через заборгованість за кредитом не штрафуватимуть: чому
R2 » Нед 17 тра, 2020 10:59
2 780
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 тра, 2020 22:31
solnechnyjdom69
Доходи населення зростуть на 8% через "карантинні"... 1, 2
R2 » Нед 10 тра, 2020 10:49
15 948
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 тра, 2020 14:44
hxbbgaf
У квітні дві третини киян заплатили за опалення через...
R2 » Суб 09 тра, 2020 12:03
1 297
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 тра, 2020 12:03
Banderlog

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3129)
18.05.2020 23:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.