Постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку підтримала оновлення автобусного парку столиці.
Дивися повний текст Київ закупить в лізинг 200 сучасних автобусів через Укргазбанк.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 21:53
Київ закупить в лізинг 200 сучасних автобусів через...
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Дивися повний текст Київ закупить в лізинг 200 сучасних автобусів через Укргазбанк.
Додано: Пон 18 тра, 2020 22:43
Интересно откуда автобусы будут.
Вряд ли украинские.
Слишком большая партия (для автопроизводителей Украины) и слишком маленький срок 3-5 месяцев.
Додано: Пон 18 тра, 2020 23:34
Т.е банк будет заниматься ремонтом автобусов? Лизинг -лучшая схема законного воровства
Додано: Пон 18 тра, 2020 23:45
Додано: Пон 18 тра, 2020 23:57
Оо, там вообще то знатный распил
Виталя лично на комиссию ходил, чтоб гешефт не сорвался.
"В качестве поставщика автобусов указано ООО “Автомобильная компания “Укравтоторг”, и где на указанную сумму предлагается купить 200 автобусов.
Транспортная комиссия 30 апреля получила письмо от компании “Мазтранссервис”, в котором она предлагает на утвержденных условиях поставить городу не 200, а 220 автобусов. Это компания с 23-летним стажем работы в Украине, и все это время она работает с “Киевпастрансом”. За это время они совершили поставки около 520 единиц подвижного состава. Они - официальный дилер белорусского завода МАЗ...
Святослав Кутняк рассказал, насколько на самом деле завышены цены на автобусы в предлагаемом “Киевпастрансом” договоре.
В открытом доступе есть информация, что в базовой комплектации 12-метровый автобус стоит 155 тыс. евро. А у нас в договоре указана цена в 202 тыс. евро. 18-метровый автобус стоит 215 тыс. евро, а у нас в договоре - 288 тыс. евро. Потому я уверен, что этот лизинг - это очередная афера КГГА с целью через фирмы-прокладки “заработать” на этом почти 10 млн евро"
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
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