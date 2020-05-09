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Київ закупить в лізинг 200
сучасних автобусів через...

Київ закупить в лізинг 200 сучасних автобусів через...
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:53

Київ закупить в лізинг 200 сучасних автобусів через...

Пропонуємо до обговорення:
Постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку підтримала оновлення автобусного парку столиці.

Дивися повний текст Київ закупить в лізинг 200 сучасних автобусів через Укргазбанк.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:53

Хорошо бы брать пример с Беларуси и закупать уже автобусы на электродвигателях.
etric1
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:43

Интересно откуда автобусы будут.
Вряд ли украинские.
Слишком большая партия (для автопроизводителей Украины) и слишком маленький срок 3-5 месяцев.
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:34

Т.е банк будет заниматься ремонтом автобусов? Лизинг -лучшая схема законного воровства
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:45

  Shram написав:Интересно откуда автобусы будут.
Вряд ли украинские.
Слишком большая партия (для автопроизводителей Украины) и слишком маленький срок 3-5 месяцев.


Укргаз працює з білорусами.
Крім того, Кличко ніколи не був лояльний до українських автобусів.
Тому, на жаль, все очевидно!
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:57

  Moimir написав:Т.е банк будет заниматься ремонтом автобусов? Лизинг -лучшая схема законного воровства


Оо, там вообще то знатный распил :!:
Виталя лично на комиссию ходил, чтоб гешефт не сорвался.


"В качестве поставщика автобусов указано ООО “Автомобильная компания “Укравтоторг”, и где на указанную сумму предлагается купить 200 автобусов.

Транспортная комиссия 30 апреля получила письмо от компании “Мазтранссервис”, в котором она предлагает на утвержденных условиях поставить городу не 200, а 220 автобусов. Это компания с 23-летним стажем работы в Украине, и все это время она работает с “Киевпастрансом”. За это время они совершили поставки около 520 единиц подвижного состава. Они - официальный дилер белорусского завода МАЗ...

Святослав Кутняк рассказал, насколько на самом деле завышены цены на автобусы в предлагаемом “Киевпастрансом” договоре.

В открытом доступе есть информация, что в базовой комплектации 12-метровый автобус стоит 155 тыс. евро. А у нас в договоре указана цена в 202 тыс. евро. 18-метровый автобус стоит 215 тыс. евро, а у нас в договоре - 288 тыс. евро. Потому я уверен, что этот лизинг - это очередная афера КГГА с целью через фирмы-прокладки “заработать” на этом почти 10 млн евро"
https://www.unn.com.ua/ru/news/1868799- ... -kiyivradi
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:04

  EKO написав:
  Moimir написав:Т.е банк будет заниматься ремонтом автобусов? Лизинг -лучшая схема законного воровства


Оо, там вообще то знатный распил :!:
Виталя лично на комиссию ходил, чтоб гешефт не сорвался.


"В качестве поставщика автобусов указано ООО “Автомобильная компания “Укравтоторг”, и где на указанную сумму предлагается купить 200 автобусов.

Транспортная комиссия 30 апреля получила письмо от компании “Мазтранссервис”, в котором она предлагает на утвержденных условиях поставить городу не 200, а 220 автобусов. Это компания с 23-летним стажем работы в Украине, и все это время она работает с “Киевпастрансом”. За это время они совершили поставки около 520 единиц подвижного состава. Они - официальный дилер белорусского завода МАЗ...

Святослав Кутняк рассказал, насколько на самом деле завышены цены на автобусы в предлагаемом “Киевпастрансом” договоре.

В открытом доступе есть информация, что в базовой комплектации 12-метровый автобус стоит 155 тыс. евро. А у нас в договоре указана цена в 202 тыс. евро. 18-метровый автобус стоит 215 тыс. евро, а у нас в договоре - 288 тыс. евро. Потому я уверен, что этот лизинг - это очередная афера КГГА с целью через фирмы-прокладки “заработать” на этом почти 10 млн евро"
https://www.unn.com.ua/ru/news/1868799- ... -kiyivradi

Один вопрос к Кутняку: почему он решил, что это одна и та же комплектация?
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