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Вимушений простій на підприємстві
під час карантинних...

Вимушений простій на підприємстві під час карантинних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:11

Вимушений простій на підприємстві під час карантинних...

Пропонуємо до обговорення:
Сплата Єдиного соціального внеску є обов'язковою навіть у разі простою.

Дивися повний текст Вимушений простій на підприємстві під час карантинних заходів. Як сплачується ЄСВ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:11

а де взяти гроші на виплату не сказано у роз'ясненнях? чи може держава вважає підприємців винними у локдауні?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 03:57

ruslan42212, как обычно: "а если зарплата вам жить не позволит, тогда не живите, никто не неволит". Благо, закрывание юрика вполне себе рядовое действие.
moveton
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