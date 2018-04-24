Сплата Єдиного соціального внеску є обов'язковою навіть у разі простою.
Дивися повний текст Вимушений простій на підприємстві під час карантинних заходів. Як сплачується ЄСВ.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 23:11
Вимушений простій на підприємстві під час карантинних...
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Дивися повний текст Вимушений простій на підприємстві під час карантинних заходів. Як сплачується ЄСВ.
Додано: Пон 18 тра, 2020 23:11
а де взяти гроші на виплату не сказано у роз'ясненнях? чи може держава вважає підприємців винними у локдауні?
Додано: Вів 19 тра, 2020 03:57
ruslan42212, как обычно: "а если зарплата вам жить не позволит, тогда не живите, никто не неволит". Благо, закрывание юрика вполне себе рядовое действие.
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