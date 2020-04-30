Систему автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху по всій Україні запустять 1 червня.
Дивися повний текст Названо дату запуску відеофіксації порушень ПДР (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 тра, 2020 07:26
Названо дату запуску відеофіксації порушень ПДР...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо дату запуску відеофіксації порушень ПДР (інфографіка).
Додано: Вів 19 тра, 2020 07:26
Волшебно. Штрафуют ведь собственника машины?! Кому будут выписываться штрафы за еврономера? Видел в городе много американских номеров. Если владелец нарушил правила до перерегистрации, то штраф отправят в Техас? Или молодежь, которая ездит на черных номерах по генеральной доверенности. Куда будет отправлен штраф, если собственник уже в лучшем мире? Может сначала нужно навести порядок в оформлении?
|