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Названо дату запуску
відеофіксації порушень ПДР...

Названо дату запуску відеофіксації порушень ПДР...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 07:26

Названо дату запуску відеофіксації порушень ПДР...

Пропонуємо до обговорення:
Систему автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху по всій Україні запустять 1 червня.

Дивися повний текст Названо дату запуску відеофіксації порушень ПДР (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 07:26

Волшебно. Штрафуют ведь собственника машины?! Кому будут выписываться штрафы за еврономера? Видел в городе много американских номеров. Если владелец нарушил правила до перерегистрации, то штраф отправят в Техас? Или молодежь, которая ездит на черных номерах по генеральной доверенности. Куда будет отправлен штраф, если собственник уже в лучшем мире? Может сначала нужно навести порядок в оформлении?
olegpm16
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:11

  olegpm16 написав:Волшебно. Штрафуют ведь собственника машины?! Кому будут выписываться штрафы за еврономера? Видел в городе много американских номеров. Если владелец нарушил правила до перерегистрации, то штраф отправят в Техас? Или молодежь, которая ездит на черных номерах по генеральной доверенности. Куда будет отправлен штраф, если собственник уже в лучшем мире? Может сначала нужно навести порядок в оформлении?

Еще в позапрошлой теме обсудили: штаф уйдет человеку, ввезшему ТС на территорию Украины.
_hunter
 
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