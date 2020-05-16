Найчастіше українці отримують зарплату у розмірі від мінімальної 4723 грн до 6000 грн.
Дивися повний текст Держстат назвав рівень зарплат більшості українців.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 08:39
Держстат назвав рівень зарплат більшості українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат назвав рівень зарплат більшості українців.
Додано: Вів 19 тра, 2020 08:39
ну вот и идите проверьте эти 21.3% штатных работников. На самом ли деле столько получают? проверьте все банковские счета, все покупки.
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