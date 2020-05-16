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Держстат назвав рівень
зарплат більшості українців

Держстат назвав рівень зарплат більшості українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 08:39

Держстат назвав рівень зарплат більшості українців

Пропонуємо до обговорення:
Найчастіше українці отримують зарплату у розмірі від мінімальної 4723 грн до 6000 грн.

Дивися повний текст Держстат назвав рівень зарплат більшості українців.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 08:39

ну вот и идите проверьте эти 21.3% штатных работников. На самом ли деле столько получают? проверьте все банковские счета, все покупки.
maksymzp88
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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