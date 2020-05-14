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В Україні створять кандидатський
резерв для держслужби

В Україні створять кандидатський резерв для держслужби
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:26

В Україні створять кандидатський резерв для держслужби

Пропонуємо до обговорення:
В Офісі президента заявили, що мають намір створити кадровий резерв для державної служби, оскільки шукати компетентних людей дуже складно. При цьому наголошується, що такий резерв допоможе зібрати людей, які готові перезавантажити владу.

Дивися повний текст В Україні створять кандидатський резерв для держслужби.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:27

Значить всім діткам не вистачає хлібних місць.
askoldlavskiy
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