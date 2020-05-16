Джерело: Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV.
Дивися повний текст Кабмін протягом тижня запустить громадський транспорт і метро.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 12:03
Кабмін протягом тижня запустить громадський транспорт і...
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Дивися повний текст Кабмін протягом тижня запустить громадський транспорт і метро.
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:13
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