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Кабмін протягом тижня запустить громадський транспорт і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:03
Пропонуємо до обговорення:
Джерело: Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV.
Дивися повний текст Кабмін протягом тижня запустить громадський транспорт і метро
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Додано: Вів 19 тра, 2020 12:03
Для довідки, метрополітен це вид громадського транспорту.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 12:05
І через 2 тижні закриють все на карантин
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Rainbow
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Додано: Вів 19 тра, 2020 12:13
Rainbow написав:
І через 2 тижні закриють все на карантин
Та ні - схоже плюнуть просто ...
Он шведи не закривалися - і далі живуть собі . Ну зросла смертність - але не перевищила максимум 1993 року . І все ...
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Puente
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:38
клоуны
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