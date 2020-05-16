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Кабмін протягом тижня запустить
громадський транспорт і...

Кабмін протягом тижня запустить громадський транспорт і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:03

Кабмін протягом тижня запустить громадський транспорт і...

Пропонуємо до обговорення:
Джерело: Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV.

Дивися повний текст Кабмін протягом тижня запустить громадський транспорт і метро.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:03

Для довідки, метрополітен це вид громадського транспорту.
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:05

І через 2 тижні закриють все на карантин
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:13

  Rainbow написав:І через 2 тижні закриють все на карантин

Та ні - схоже плюнуть просто ...
Он шведи не закривалися - і далі живуть собі . Ну зросла смертність - але не перевищила максимум 1993 року . І все ...
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клоуны
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:33

  Rainbow написав:І через 2 тижні закриють все на карантин

Нет, ничего не изменится. Может даже статистика улучшится.
Сейчас в Харькове, после ослабления карантина, без работы метро транспорт набит под завязку. Выполнение требования "только сидячие места" и "только в масках" ДАВНО НЕ РАБОТАЕТ, после того, как полиция перестала кошмароить водителей. Да и это утопия. Это не реально.
Тут или ВСЕ, абсолютно, сидят дома. Или ВЕСЬ транспорт, включая метро ХОДИТ в режиме час-пик, что б разгрузить пассажиропоток.

И по поводу вероятности заражения. Лично для меня, вероятность заразится в наземном транспорте,набитого под завязку гораздо больше, чем в метро. В Виду того, что в ГЕТ до работы мне ехать 70 минут, а в метро 12.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 23:29

Сейчас как раз разгар эпидемии...
hazanovich_alexey
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