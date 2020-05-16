Джерело: Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV.
Дивися повний текст Кабмін протягом тижня запустить громадський транспорт і метро.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 12:03
Кабмін протягом тижня запустить громадський транспорт і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін протягом тижня запустить громадський транспорт і метро.
Додано: Вів 19 тра, 2020 12:13
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:33
Нет, ничего не изменится. Может даже статистика улучшится.
Сейчас в Харькове, после ослабления карантина, без работы метро транспорт набит под завязку. Выполнение требования "только сидячие места" и "только в масках" ДАВНО НЕ РАБОТАЕТ, после того, как полиция перестала кошмароить водителей. Да и это утопия. Это не реально.
Тут или ВСЕ, абсолютно, сидят дома. Или ВЕСЬ транспорт, включая метро ХОДИТ в режиме час-пик, что б разгрузить пассажиропоток.
И по поводу вероятности заражения. Лично для меня, вероятность заразится в наземном транспорте,набитого под завязку гораздо больше, чем в метро. В Виду того, что в ГЕТ до работы мне ехать 70 минут, а в метро 12.
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