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Забудовник зобов'язався
здати багатостраждальний...

Забудовник зобов'язався здати багатостраждальний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 12:40

Забудовник зобов'язався здати багатостраждальний...

Пропонуємо до обговорення:
Девелоперські компанії Citex Development і Perfect Group зобов'язалися завершити будівництво столичного житлового комплексу по вул. Сім'ї Кульженко, 22. Закінчити будівництво недобудованих будинків планується в II кварталі 2021 року.

Дивися повний текст Забудовник зобов'язався здати багатостраждальний київський недобуд.
R2
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