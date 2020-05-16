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Каталог інтернет-банків України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:02

Каталог інтернет-банків України

Пропонуємо до обговорення:
Економія часу - не єдиний плюс в інтернет-банкінгу.

Дивися повний текст Каталог інтернет-банків України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:03

брехня!, в пумб перевод на другой банк 0
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