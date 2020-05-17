Економія часу - не єдиний плюс в інтернет-банкінгу.
Дивися повний текст Каталог інтернет-банків України.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:02
Каталог інтернет-банків України
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Дивися повний текст Каталог інтернет-банків України.
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:21
Как правило, банки загоняют клиентов в интернет банкинги и привлекают бесплатными операциями в банкинге. К примеру, переводы, оплата и перечисления - все по 0%
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