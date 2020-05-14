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Через борги у 500 млн грн
рух електричок можуть...

Через борги у 500 млн грн рух електричок можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:26

Через борги у 500 млн грн рух електричок можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Керівництво "Укрзалізниці" заявляє, що відновлення роботи приміського транспорту у повному обсязі нині опинилося під загрозою через те, що перевізник недоотримав відшкодування від місцевих бюджетів за проїзд пільговиків.

Дивися повний текст Через борги у 500 млн грн рух електричок можуть відновити лише частково - Укрзалізниця.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:26

Крайним как всегда сделают клиента. Вот это я понимаю работники. Хозяйственники.

Все как всегда что-то там друг дружке должны, но крайним останется пассажир со своими проблемами. И ничего кроме тарифов и цен эти чудо-хозяйственники менять не умеют. Вагоны как были 100-летней давности, так и остались, про замену путей вообще молчу. А рыжий пассажир за все заплатит.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:33

2 гривны, пора отменять конченые льготы и все будет норм!!!
grig90vic
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:34

Надо Лещу зарплату ещё повысить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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