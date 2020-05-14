|
|
|
Через борги у 500 млн грн рух електричок можуть...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 тра, 2020 14:26
Пропонуємо до обговорення:
Керівництво "Укрзалізниці" заявляє, що відновлення роботи приміського транспорту у повному обсязі нині опинилося під загрозою через те, що перевізник недоотримав відшкодування від місцевих бюджетів за проїзд пільговиків.
Дивися повний текст Через борги у 500 млн грн рух електричок можуть відновити лише частково - Укрзалізниця
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88292
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 14:26
Крайним как всегда сделают клиента. Вот это я понимаю работники. Хозяйственники.
Все как всегда что-то там друг дружке должны, но крайним останется пассажир со своими проблемами. И ничего кроме тарифов и цен эти чудо-хозяйственники менять не умеют. Вагоны как были 100-летней давности, так и остались, про замену путей вообще молчу. А рыжий пассажир за все заплатит.
-
demon0983886848
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:33
2 гривны, пора отменять конченые льготы и все будет норм!!!
-
grig90vic
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:34
Надо Лещу зарплату ещё повысить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11390
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6815 раз.
- Подякували: 3051 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:08
-
romiks2009
-
-
- Повідомлень: 374
- З нами з: 07.11.13
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|