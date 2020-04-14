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Верховний суд прогнозує колапс
судової системи в червні...

Верховний суд прогнозує колапс судової системи в червні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:35

Верховний суд прогнозує колапс судової системи в червні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це вона сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

Дивися повний текст Верховний суд прогнозує колапс судової системи в червні через недофінансування.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:35

бедные несчастные судьи....

Плакать хочется. Коллапс у них.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:08

У нас давно не колапс, а полный пи..ц. Дела рассматриваются годами наверно спец растягивают срок чтобы собирали побольше денег и у кого больше тот и выиграл... Еще не могу понять зачем в суде рассматривать разводы и другие дела когда все учасники согласны!!! Шарашкину контору как украинский суд давно пора разогнать. росадник бюрократии и коррупции
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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