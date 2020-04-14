Про це вона сказала в інтерв'ю РБК-Україна.
Дивися повний текст Верховний суд прогнозує колапс судової системи в червні через недофінансування.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:35
Верховний суд прогнозує колапс судової системи в червні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верховний суд прогнозує колапс судової системи в червні через недофінансування.
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:08
У нас давно не колапс, а полный пи..ц. Дела рассматриваются годами наверно спец растягивают срок чтобы собирали побольше денег и у кого больше тот и выиграл... Еще не могу понять зачем в суде рассматривать разводы и другие дела когда все учасники согласны!!! Шарашкину контору как украинский суд давно пора разогнать. росадник бюрократии и коррупции
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:49
Ни один судья не уйдёт из за зарплаты.Это ворьё может вообще её не получать.
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