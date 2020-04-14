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Верховний суд прогнозує колапс
судової системи в червні...

Верховний суд прогнозує колапс судової системи в червні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:35

Верховний суд прогнозує колапс судової системи в червні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це вона сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

Дивися повний текст Верховний суд прогнозує колапс судової системи в червні через недофінансування.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:35

бедные несчастные судьи....

Плакать хочется. Коллапс у них.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:08

У нас давно не колапс, а полный пи..ц. Дела рассматриваются годами наверно спец растягивают срок чтобы собирали побольше денег и у кого больше тот и выиграл... Еще не могу понять зачем в суде рассматривать разводы и другие дела когда все учасники согласны!!! Шарашкину контору как украинский суд давно пора разогнать. росадник бюрократии и коррупции
l4567
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:49

Ни один судья не уйдёт из за зарплаты.Это ворьё может вообще её не получать.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 22:42

Пусть уходят, новых наймут на минималку...
straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 23:51

гнати в шию ізвергів!
присмоктались до корита понімаєш
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 01:05

Половина в отпусках по пол года, на больничных, бухие ездят, помощники все работу делают. Конкурсы на судей заваливают, спецом чтоб потом ныть как нам бедным тжело. В стране полно юристов, на конкурсы толпы людей, валят по фигне какой-то, зато дети их и прокуроров нормально становятся судьями. Там семейные подряды. Брехуны.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 01:21

Re: Верховний суд прогнозує колапс судової системи в червні.

то шо, ждать массовых забастовок судей?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:43

Проблема в том, что в связи с урезанием финансирования судов, упали зарплаты прежде всего у аппарата суда ( секретарь суд.заседания, помощник), а они как раз и делают всю черновую работу. Народ на минималку работать не захотел и свалил, остались судьи, но без обслуживающего персонала. Пусть работают сами, а то попривыкали кофе пить да подписи ставить.
777serg87
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:56

Наштамповать судей как медсестер и перевести на 0.75 ставки на 2800 грн.
tvd4
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