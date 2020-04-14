Про це вона сказала в інтерв'ю РБК-Україна.
Дивися повний текст Верховний суд прогнозує колапс судової системи в червні через недофінансування.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:35
Верховний суд прогнозує колапс судової системи в червні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верховний суд прогнозує колапс судової системи в червні через недофінансування.
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:08
У нас давно не колапс, а полный пи..ц. Дела рассматриваются годами наверно спец растягивают срок чтобы собирали побольше денег и у кого больше тот и выиграл... Еще не могу понять зачем в суде рассматривать разводы и другие дела когда все учасники согласны!!! Шарашкину контору как украинский суд давно пора разогнать. росадник бюрократии и коррупции
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:49
Ни один судья не уйдёт из за зарплаты.Это ворьё может вообще её не получать.
Додано: Вів 19 тра, 2020 23:51
гнати в шию ізвергів!
присмоктались до корита понімаєш
+50грн !
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Додано: Сер 20 тра, 2020 01:05
Половина в отпусках по пол года, на больничных, бухие ездят, помощники все работу делают. Конкурсы на судей заваливают, спецом чтоб потом ныть как нам бедным тжело. В стране полно юристов, на конкурсы толпы людей, валят по фигне какой-то, зато дети их и прокуроров нормально становятся судьями. Там семейные подряды. Брехуны.
Додано: Сер 20 тра, 2020 01:21
Re: Верховний суд прогнозує колапс судової системи в червні.
то шо, ждать массовых забастовок судей?
Додано: Сер 20 тра, 2020 13:43
Проблема в том, что в связи с урезанием финансирования судов, упали зарплаты прежде всего у аппарата суда ( секретарь суд.заседания, помощник), а они как раз и делают всю черновую работу. Народ на минималку работать не захотел и свалил, остались судьи, но без обслуживающего персонала. Пусть работают сами, а то попривыкали кофе пить да подписи ставить.
Додано: Сер 20 тра, 2020 13:56
Наштамповать судей как медсестер и перевести на 0.75 ставки на 2800 грн.
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