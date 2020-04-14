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Верховний суд прогнозує колапс
судової системи в червні...

Верховний суд прогнозує колапс судової системи в червні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:13

Главное в выступлении Данишевской это:
достойная заработная плата

для самих судей.

Всё остальное просто шелуха, для разбавления, в т.ч. и о якобы заботе о зарплате для работников аппаратов судов.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:30

Молчала бы уже - недофинансированная.

Судей пора опустить на землю с их космическими зарплатами, в то время когда миллионы украинцев получают 4200 грн. и нулевой эффективностью судебной системы (тысячи преступников, коррупционеров не наказаны), коррупцией самих судов и т.д.
blueiceua
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