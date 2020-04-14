Верховний суд прогнозує колапс судової системи в червні...

достойная заработная плата
для самих судей.
Всё остальное просто шелуха, для разбавления, в т.ч. и о якобы заботе о зарплате для работников аппаратов судов.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 14:13
Главное в выступлении Данишевской это:
для самих судей.
Всё остальное просто шелуха, для разбавления, в т.ч. и о якобы заботе о зарплате для работников аппаратов судов.
Додано: Сер 20 тра, 2020 14:30
Молчала бы уже - недофинансированная.
Судей пора опустить на землю с их космическими зарплатами, в то время когда миллионы украинцев получают 4200 грн. и нулевой эффективностью судебной системы (тысячи преступников, коррупционеров не наказаны), коррупцией самих судов и т.д.
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:04
система давно в колапсі.
немає закону, немає правової держави.
є бізнес по продажу рішень і вироків.
так що хай здувається.
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