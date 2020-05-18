Зараз у світі є дуже багато фітнес-браслетів, і в останні кілька років ці пристрої користуються небувалою популярністю у користувачів.
Дивися повний текст Характеристики та ціна нового фітнес-браслета Xiaomi Mi Band 5.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:02
Характеристики та ціна нового фітнес-браслета Xiaomi Mi...
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Дивися повний текст Характеристики та ціна нового фітнес-браслета Xiaomi Mi Band 5.
Додано: Вів 19 тра, 2020 22:21
Re: Характеристики та ціна нового фітнес-браслета Xiaomi Mi.
каждому рабу положено носить если не кандали то ошейник если не ошейник то хотя би электронный браслет, надо же как-то отслеживать перемещение стада, потом внедрить электропастух - при выходе за разрешенный периметр будет фигачить током
ну и рабы должны быть здоровы что бы хорошо работать
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