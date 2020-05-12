Про це йдеться в звіті Мінфіну РФ.
Дивися повний текст У квітні номінальний ВВП Росії впав на 28%.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:15
У квітні номінальний ВВП Росії впав на 28%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У квітні номінальний ВВП Росії впав на 28%.
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:15
Если пройти по ссылкам, то можно увидеть что в отчетах Минфина нет и слова про ВВП.
А есть там про предварительную оценку по исполнению основных показателей бюджета (доходы и расходы).
Что совсем разные вещи.
На сайте посвященному финансам это следовало бы знать.
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