RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У квітні номінальний
ВВП Росії впав на 28%

У квітні номінальний ВВП Росії впав на 28%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:15

У квітні номінальний ВВП Росії впав на 28%

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в звіті Мінфіну РФ.

Дивися повний текст У квітні номінальний ВВП Росії впав на 28%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88294
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:15

Если пройти по ссылкам, то можно увидеть что в отчетах Минфина нет и слова про ВВП.
А есть там про предварительную оценку по исполнению основных показателей бюджета (доходы и расходы).
Что совсем разные вещи.
На сайте посвященному финансам это следовало бы знать.
Shram
 
Повідомлень: 3029
З нами з: 26.03.16
Подякував: 160 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:40

...всім відома частка від експорту енергоносіїв в бюджеті РФ, також всім відомий % зниження вартості нафти в березні-квітні, таким чином шляхом нескладних математичних операцій цифра спаду ВВП на РФ елементарно вираховується і здається 28% - це занижена реальність, враховуючи додатковий тиск на бюджет.
vbereza958
Аватар користувача
 
Повідомлень: 221
З нами з: 03.12.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:48

  vbereza958 написав:...всім відома частка від експорту енергоносіїв в бюджеті РФ, також всім відомий % зниження вартості нафти в березні-квітні, таким чином шляхом нескладних математичних операцій цифра спаду ВВП на РФ елементарно вираховується і здається 28% - це занижена реальність, враховуючи додатковий тиск на бюджет.


Нет не высчитывается.
Даже примерно.
Сокращение доходов бюджета (поступление налогов) к тому же на отрезке один месяц, при средней поквартальной уплате налогов, нельзя свести к такому-же падению ВВП.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3029
З нами з: 26.03.16
Подякував: 160 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Криза в українському ІТ настала": Ринок праці у квітні 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 08 тра, 2020 08:36
31 1885
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2020 16:50
Конрад Карлович
У квітні майже вдвічі збільшився імпорт свинини
R2 » Вів 12 тра, 2020 09:57
6 499
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2020 15:30
hilgurt
У січні-квітні 2020 року закачування газу в ПСГ...
R2 » Вів 12 тра, 2020 10:21
1 160
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2020 10:21
panzershreck1921

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.