RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада посилила держрегулювання
використання ядерної енергії

Рада посилила держрегулювання використання ядерної енергії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:41

Рада посилила держрегулювання використання ядерної енергії

Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №2372 "Про внесення змін до деяких законів України про безпеку використання ядерної енергії". Проект підтримали 288 нардепів.

Дивися повний текст Рада посилила держрегулювання використання ядерної енергії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88291
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:41

Вы хоть сами читали что там написано?
У статті 2 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2007, № 29, ст. 389 із наступними змінами):
частину другу доповнити словами: “, державного нагляду за дотриманням вимог безпеки використання ядерної енергії.”;

А это текст закона куда вносятся изменения:
Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, податкового контролю, митного контролю, державного експортного контролю (крім здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами космічної діяльності України приватної форми власності законодавства про космічну діяльність в Україні), контролю за дотриманням бюджетного законодавства, банківського нагляду, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, державного нагляду (контролю) в галузі телебачення і радіомовлення, державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції.
mulder_vik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 05.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада Нацбанку запропонувала скасувати податок з... 1, 2, 3
R2 » Сер 18 гру, 2019 14:07
27 3194
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 тра, 2020 22:04
Всюдиносапхайчик
"Поки ціни низькі": у ЄС вважають, що Рада має...
R2 » П'ят 24 кві, 2020 19:41
6 1138
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 09:42
_hunter
Рада скасувала штрафні бали за порушення правил...
R2 » Суб 25 кві, 2020 08:41
4 717
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 кві, 2020 10:12
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.