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Міжбанк: котирування НБУ диктуватимуть тренд на ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:50
Пропонуємо до обговорення:
Вівторок продовжив тенденції вчорашнього дня на валютному ринку і знову пройде дуже активно. За нашими прогнозами, сьогодні обсяги на торгах будуть в межах до $ 340 млн при здійсненні до 680 угод.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:50
Нужно смотреть в "корень проблемы": переход с 8 грн/1 доллар - на 24 грн/1доллар! Кто виноват, и кто "нажился"? Вот в чем вопрос!
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oleg_kovtun100
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