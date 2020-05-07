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Міжбанк: долар подешевшав,
але НБУ не дає нацвалюті...

Міжбанк: долар подешевшав, але НБУ не дає нацвалюті...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:31

Міжбанк: долар подешевшав, але НБУ не дає нацвалюті...

Пропонуємо до обговорення:
Понеділок пройшов досить добре для гривні на валютному ринку. Долар знову подешевшав з ранкових 26,59 / 26,62 гривень до 26,57 / 26,59 до кінця сесії.

Дивися повний текст Міжбанк: долар подешевшав, але НБУ не дає нацвалюті сильно зміцнюватися.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:31

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oleg_kovtun100
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