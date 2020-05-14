RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ФГВФО закликає зупинити дії
шахраїв щодо нерухомості АТ...

ФГВФО закликає зупинити дії шахраїв щодо нерухомості АТ...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:33

ФГВФО закликає зупинити дії шахраїв щодо нерухомості АТ...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні фонду

Дивися повний текст ФГВФО закликає зупинити дії шахраїв щодо нерухомості АТ «Родовід банк».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88294
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:33

Так, так, можете пожалітися таткові й мамі, правоохоронні органи -- це якраз саме та структура, що допомагає в боротьбі з рейдерами. Просто ще раз уточніть котрій зі сторін вона допомагає.
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 98
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Макроекономічний прогноз щодо України і курс долара...
R2 » Нед 17 тра, 2020 10:58
3 593
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 тра, 2020 13:44
skanidzem
Саакашвілі уточнив свою позицію щодо МВФ
R2 » П'ят 15 тра, 2020 16:24
1 252
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 тра, 2020 16:25
Галина441
Прем'єр пояснив логіку Кабміну щодо підтримки бізнесу в...
R2 » Чет 14 тра, 2020 07:49
1 92
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 07:50
Tamagoch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.