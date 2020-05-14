Про це йдеться в повідомленні фонду
Дивися повний текст ФГВФО закликає зупинити дії шахраїв щодо нерухомості АТ «Родовід банк».
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Додано: Вів 19 тра, 2020 17:33
ФГВФО закликає зупинити дії шахраїв щодо нерухомості АТ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФГВФО закликає зупинити дії шахраїв щодо нерухомості АТ «Родовід банк».
Додано: Вів 19 тра, 2020 17:33
Так, так, можете пожалітися таткові й мамі, правоохоронні органи -- це якраз саме та структура, що допомагає в боротьбі з рейдерами. Просто ще раз уточніть котрій зі сторін вона допомагає.
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