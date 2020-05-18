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Міжбанк: Вівторок продемонстрував,
хто керує курсом

Міжбанк: Вівторок продемонстрував, хто керує курсом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:59

Міжбанк: Вівторок продемонстрував, хто керує курсом

Пропонуємо до обговорення:
Вівторок пройшов досить цікаво на валютному ринку і дуже показово для розуміння того - хто ж зараз реально керує міжбанком і в кінцевому підсумку курсом.

Дивися повний текст Міжбанк: Вівторок продемонстрував, хто керує курсом.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 18:59

да да, сейчас МВФ не даст денег и вся Украина узнает "кто управляет курсом".
demon0983886848
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