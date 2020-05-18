Вівторок пройшов досить цікаво на валютному ринку і дуже показово для розуміння того - хто ж зараз реально керує міжбанком і в кінцевому підсумку курсом.
Дивися повний текст Міжбанк: Вівторок продемонстрував, хто керує курсом.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 18:59
Міжбанк: Вівторок продемонстрував, хто керує курсом
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Дивися повний текст Міжбанк: Вівторок продемонстрував, хто керує курсом.
Додано: Вів 19 тра, 2020 18:59
да да, сейчас МВФ не даст денег и вся Украина узнает "кто управляет курсом".
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