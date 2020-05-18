Міжбанк: Вівторок продемонстрував, хто керує курсом

Додано: Сер 20 тра, 2020 11:52

А Ви бачите зараз інший механізм наповнення бюджету і економіки грошима в умовах насильної зупинки частини економіки в країні і значної частини економік в світі (особливо країн-партнерів по ЗЕД)??? При умові, що НБУ робить це ще й так, щоб не спричинити девальвації, яка в нашій валютозалежній країні (де більшість продавців, навіть при 20-30% валютної складової у товарі збільшать його ціну на всі 100% девальвації) спричинить ще більшу інфляцію. А ця інфляція нашкодить значно більшій кількості населення країни (пенсії і інші гарантовані виплати платять але їх розмір обмежений і інфляція буде непосильною для соціально мало захищених громадян).

Зараз так чинять всі. Центробанк ЄС надрукував кілька трлн, фед ще додасть 3-4 трлн дол найближчим часом, до вже емітованих. Ще раз повторю, що і курс грн в значній мірі буде залежати від того, скільки емітують євро-долара і скільки грн у співвідношенні.

Щодо найближчого майбутнього курсу. Зараз на перше місце вийде чинник місцевих виборів, про який вже не раз писав. "Слуги народу" мають зараз примарні шанси їх виграти, як минулорічні до ВР, чи, хоча б, отримати коаліцієформуючі кількості щоб впливати і контролювати законотворчість та місцеві фінанси. Більше того, спонсори минулих виборів - Коломойський і Пінчук практично нічого не отримали від минулорічних інвестицій. Основну вигоду зараз має Ахметов, трохи менше (більше навіть ефект збереження "нацарьованого") у Порошенка, Гройсмана, Яценюка (Ярославський). Через це вони і не будуть фінансувати місцеву компанію, а Коломойський навіть серйозно шкодить, може поки що...

Тому, теперішнім нічого не залишається, як забезпечити для свого "холодильникозалежного" електорату недратівливий рівень цін (що є і головною метою НБУ). А в нашій країні (писав вище) інфляція дуже залежна від девальвації (курс). Більше того, як слуги так і їх конкуренти зараз почнуть заводити і конвертувати валюту на вибори і шкодувати, певно не будуть. Адже і Порошенко і Тимошенко (та й ті,хто вчиться на чужих помилках) памятають чого коштує недофінансована кампанія... Через це чекаю давно небаченої щедрості цього разу. А через те, що всі фінанси наших політиків, їх гаманців, дружніх офшорів і тд під пильним контролем міжнародних фінустанов та фінрозвідок США (Трамп спить і бачить помститися за Манафорта), ЄС і тд все буде йти чорним налом і скоро знову побачимо серйозний перетік готівки на МБ через каси банків (з усіма супутніми атребутами, курсом готівки нижчим за МБ і тд)...

Щодо вчорашньої ситуації. Як мінімум, психологічно, рівень 26,5 є, для учасників ринку, не менш важливим ніж 27, який проходили далеко не з першої і навіть не з третьої спроби. Для тих, хто не вірив в нижче 27 чи 26,8 побачити вчорашні рівні і не купити було важко. Тому й відскочили. Але, щось мені підказує, що буде друга спроба.

По друге, на рівні інтуїції і не сміливих здогадок, виходячи з того, що ріст пішов на майже відсутніх об"ємах, спекулятивно, виникає підозра, що у вчорашніх розміщеннях ОВДП можемо побачити нерезидентів. І саме під їх злив (вчорашній і сьогоднішній) для вигіднішої оплати ОВДП придбань це все і відбувалося. Поштовхом могло стати розблокування для підписання першим ділом зранку у ВР "банківського" закону. Повторюся, це тільки інтуїтивні припущення.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.