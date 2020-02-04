Відповідне рішення підтримали 237 народних депутатів.
Дивися повний текст ВР попередньо запровадила держмито за пасажирів і вантаж під час авіаперельотів.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 19:00
ВР попередньо запровадила держмито за пасажирів і вантаж...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВР попередньо запровадила держмито за пасажирів і вантаж під час авіаперельотів.
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:18
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:42
И что? Давай выход из подъезда обложим по ставке "один выход - одна гривна". Копейки ведь. А ещё введем налог на секс: получил удовольствие - заплати в бюджет червонец. Ну и в духе трендов надо ввести налог на кофе: одна чашка независимо от размера - пятак.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:17
Ну и бредятина. Есть аэропортовые сборы. Их платят авиакомпании аэропортам. Они у нас немалые. Пусть там и берут. Тем более, аэропорты у нас государственные (не знаю, все ли). Так что прибыли и так, по-идее, государственная (если осталась после распила).
Додано: Сер 20 тра, 2020 08:08
"перевозок менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом" - Это кто ? Мажоры которые летят на отдых или по делам ? им 2.5 жалко или они принципиальный - пусть всякое бы*** платит, а мы выше этого.
В группу входили все представители, кроме рыгов. Что-то мне подсказывает, что казна реально пуста и пытаются наскрести денег откуда только можно. Там доллар сбили, там доллар, там заняли, глядишь и на субсидии нашкребется
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