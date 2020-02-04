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ВР попередньо запровадила держмито за пасажирів і вантаж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:00
Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення підтримали 237 народних депутатів.
Дивися повний текст ВР попередньо запровадила держмито за пасажирів і вантаж під час авіаперельотів
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Додано: Вів 19 тра, 2020 19:12
Налог на вылет из страны.
Мы либертарианцы, говорили они.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 19 тра, 2020 19:18
vitaliy_berdinskikh написав:
Налог на вылет из страны.
Мы либертарианцы, говорили они.
Так сумма смешная:
Ставка такого збору за кожного пасажира, який буде літати в межах України, може становити 0,5 долара, а в разі міжнародних повітряних перевезень – 2 долари.
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_hunter
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Додано: Вів 19 тра, 2020 19:42
_hunter написав:
Так сумма смешная:
Ставка такого збору за кожного пасажира, який буде літати в межах України, може становити 0,5 долара, а в разі міжнародних повітряних перевезень – 2 долари.
И что? Давай выход из подъезда обложим по ставке "один выход - одна гривна". Копейки ведь. А ещё введем налог на секс: получил удовольствие - заплати в бюджет червонец. Ну и в духе трендов надо ввести налог на кофе: одна чашка независимо от размера - пятак.
Mind the gap.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:17
Ну и бредятина. Есть аэропортовые сборы. Их платят авиакомпании аэропортам. Они у нас немалые. Пусть там и берут. Тем более, аэропорты у нас государственные (не знаю, все ли). Так что прибыли и так, по-идее, государственная (если осталась после распила).
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ewsdewsd2
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Додано: Сер 20 тра, 2020 08:08
"перевозок менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом" - Это кто ? Мажоры которые летят на отдых или по делам ? им 2.5 жалко или они принципиальный - пусть всякое бы*** платит, а мы выше этого.
В группу входили все представители, кроме рыгов. Что-то мне подсказывает, что казна реально пуста и пытаются наскрести денег откуда только можно. Там доллар сбили, там доллар, там заняли, глядишь и на субсидии нашкребется
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ssnet
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:00
vitaliy_berdinskikh написав: _hunter написав:
Так сумма смешная:
Ставка такого збору за кожного пасажира, який буде літати в межах України, може становити 0,5 долара, а в разі міжнародних повітряних перевезень – 2 долари.
И что? Давай выход из подъезда обложим по ставке "один выход - одна гривна". Копейки ведь. А ещё введем налог на секс: получил удовольствие - заплати в бюджет червонец. Ну и в духе трендов надо ввести налог на кофе: одна чашка независимо от размера - пятак.
Нет: лучше наоборот -- все налоги/пошлины отменить. Фабрики раздать крестьянам, земли -- рабочим.
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_hunter
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:01
ssnet написав:
им 2.5 жалко или они принципиальный - пусть всякое бы*** платит, а мы выше этого.
Именно. Лоукост турист или заробитчане пусть платят. А паны ахметовы и зеленские избавлены от этой подати для быдла.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
- UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:21
vitaliy_berdinskikh написав: ssnet написав:
им 2.5 жалко или они принципиальный - пусть всякое бы*** платит, а мы выше этого.
Именно. Лоукост турист или заробитчане пусть платят. А паны ахметовы и зеленские избавлены от этой подати для быдла.
Так смысла нет: эти биллеты всеравно государство покупает -- самому-себе 2у.е. из левого кармана в правый перекладывать просто чтобы "избератели" себя причастными ощущали?
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