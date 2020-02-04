ВР попередньо запровадила держмито за пасажирів і вантаж...
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 тра, 2020 13:41
ssnet написав: _hunter написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Именно. Лоукост турист или заробитчане пусть платят. А паны ахметовы и зеленские избавлены от этой подати для быдла.
Так смысла нет: эти биллеты всеравно государство покупает -- самому-себе 2у.е. из левого кармана в правый перекладывать просто чтобы "избератели" себя причастными ощущали?
С чего вы взяли что государство ? Государственные деятели - да
Вот, например,
http://ics-aero.com/ru/planes/
есть деньги и желание - любой может заказать, не в совке же.
Я так понимаю этот:
перевезень вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;
пункт возмущение в коментах выше вызвал.
Так вот биллеты для "перевезень вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав" оплачиваются из бюджета.
_hunter
Повідомлень: 2234
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 207 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
1
234
16
2045
Чет 26 бер, 2020 03:01 Forum
7
657