ВР попередньо запровадила держмито за пасажирів і вантаж...

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держмито за пасажирів і вантаж...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:41

  ssnet написав:
  _hunter написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Именно. Лоукост турист или заробитчане пусть платят. А паны ахметовы и зеленские избавлены от этой подати для быдла.

Так смысла нет: эти биллеты всеравно государство покупает -- самому-себе 2у.е. из левого кармана в правый перекладывать просто чтобы "избератели" себя причастными ощущали?

С чего вы взяли что государство ? Государственные деятели - да :mrgreen: Вот, например, http://ics-aero.com/ru/planes/ есть деньги и желание - любой может заказать, не в совке же.

Я так понимаю этот:
перевезень вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;

пункт возмущение в коментах выше вызвал.
Так вот биллеты для "перевезень вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав" оплачиваются из бюджета.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:22

  _hunter написав:
  ssnet написав:
  _hunter написав:Так смысла нет: эти биллеты всеравно государство покупает -- самому-себе 2у.е. из левого кармана в правый перекладывать просто чтобы "избератели" себя причастными ощущали?

С чего вы взяли что государство ? Государственные деятели - да :mrgreen: Вот, например, http://ics-aero.com/ru/planes/ есть деньги и желание - любой может заказать, не в совке же.

Я так понимаю этот:
перевезень вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;

пункт возмущение в коментах выше вызвал.
Так вот биллеты для "перевезень вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав" оплачиваются из бюджета.

У меня вроде как написанно "перевозок менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом" :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:30

  ssnet написав:У меня вроде как написанно "перевозок менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом" :mrgreen:

А, понял -- в той цитате, на которую отвечал -- этого момента уже не было.
Да, выглядит немного странно. Но, с другой стороны, абсолютно пофиг.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:51

"перевозок менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом" - снова двойные стандарты.
Самые высокие сборы аеропортов в мире, ещё и доп пошлины.
Когда я за что-то плачу, я хочу понимать, что я получу.
Куда уйдут эти деньги и какой профит будет для населения?
egor6508
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:28

  egor6508 написав:"перевозок менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом" - снова двойные стандарты.
Самые высокие сборы аеропортов в мире, ещё и доп пошлины.
Когда я за что-то плачу, я хочу понимать, что я получу.
Куда уйдут эти деньги и какой профит будет для населения?

Читаем закон -- там все есть.
Деньги уйдут в
Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

Профит для населения -- можно почитать задачи этого фонда.
Но сам вопрос странный -- из разряда "куда идуд мои деньги с акциза на спирт"...
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