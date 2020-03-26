ВР попередньо запровадила держмито за пасажирів і вантаж...
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"перевозок менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом" - снова двойные стандарты. Самые высокие сборы аеропортов в мире, ещё и доп пошлины. Когда я за что-то плачу, я хочу понимать, что я получу. Куда уйдут эти деньги и какой профит будет для населения?
egor6508 написав:"перевозок менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом" - снова двойные стандарты. Самые высокие сборы аеропортов в мире, ещё и доп пошлины. Когда я за что-то плачу, я хочу понимать, что я получу. Куда уйдут эти деньги и какой профит будет для населения?
Читаем закон -- там все есть. Деньги уйдут в
Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях
Профит для населения -- можно почитать задачи этого фонда. Но сам вопрос странный -- из разряда "куда идуд мои деньги с акциза на спирт"...